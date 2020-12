Das große Pieksen: In diesen Ländern wird bereits geimpft

Russland: In der russischen Hauptstadt Moskau laufen erste Massenimpfungen der Bevölkerung seit mehr als einer Woche. Zunächst sollen Mediziner und Lehrer den in Russland entwickelten Impfstoff „Sputnik V“ erhalten, der derzeit noch die wichtige Testphase III durchläuft.

Großbritannien: Seit der Vorwoche wurden Zehntausende Menschen mit dem Impfstoff von Biontech und Pfizer geimpft - als erstes sind Menschen über 80 Jahre und medizinisches Personal an der Reihe. Seit kurzem ist die Impfung nicht nur in Impfzentren in Spitälern erhältlich, sondern auch in ausgewählten Arztpraxen im ganzen Land gespritzt.