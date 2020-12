Engpass: Der globale Wettlauf um den Impfstoff

Erste Erfahrungen zeigen, dass die Impfung gut verträglich ist. Häufig auftretende Nebenwirkungen sind lediglich Kopfschmerzen und eine schmerzhafte Rötung der geimpften Stelle. In mehreren Fällen wurden allergische Schockreaktionen beobachtet, die jedoch nur bei Patienten, die auch sonst heftig allergisch reagieren.

Doch so bald wird dieser Sieg wohl nicht errungen werden. Zwar sind in den ersten Tagen in Großbritannien bereits Zehntausende Menschen mit dem Impfstoff der US-Firma Pfizer geimpft worden, doch von flächendeckender Impfung kann keine Rede sein. Gerade einmal 800.000 Dosen des Impfstoffes hat Großbritannien bisher erhalten. Ob vor Jahresende noch etwas nachgeliefert werden kann, ist ungewiss.

Auch die USA haben den Impfstoff am Freitag zugelassen und könnten bereits am Montag mit der Impfung beginnen. Es wäre nicht Donald Trump, würde er daraus keinen persönlichen Erfolg vermelden: Die USA seien „das erste Land der Welt“, das einen nachweisbar sicheren Impfstoff produziere. Das ist allerdings nicht zutreffend, da Pfizer als Partner an der Entwicklung des Impfstoffs durch das deutsche Unternehmen Biontech beteiligt war. Das Mittel wird auch außerhalb der USA bereits hergestellt und beispielsweise in Großbritannien bereits eingesetzt.

Trumps Nachfolger Joe Biden will nach seiner Amtseinführung seinen „100-Tage-Plan“ umsetzen: Teil des Programms ist die Verabreichung von mindestens 100 Millionen Dosen in dieser Frist.