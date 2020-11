4.954 neue Corona-Infektionen in Österreich

Von Donnerstag auf Freitag gibt es in Österreich 4.954 neue Corona-Infektionen. Damit ist die Zahl der neuen Corona-Infektionen erstmals seit zwei Tagen wieder unter 5.000 Neuinfektionen gesunken. "Der harte Lockdown wirkt", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag bei einer Pressekonferenz. Nun müssten die Zahlen aber weiter "dramatisch sinken".

Auch in den Spitälern hat sich die Lage stabilisiert. 4.405 Personen waren noch hospitalisiert, 703 davon auf Intensivstationen. Trotz der sinkenden Zahlen sprach Anschober von einer "dramatischen Situation" in Österreich. Denn heute gab es 113 neue Todesfälle in Österreich. Die Zahl der Corona-Sterbefälle bleibt damit weiterhin hoch.