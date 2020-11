Todesfälle im internationalen Vergleich: Österreichs Kurve zeigt steil nach oben

Wie gut - oder schlecht - ein Land die Corona-Pandemie meistert, das zeigt sich in letzter Konsequenz in den Todesfällen. Im internationalen Vergleich lag Österreich hier stets auf den hinteren Rängen.

Doch die hohen Fallzahlen im Oktober und November haben auch in dieser Statistik ihre Spuren hinterlassen. Sieht man sich die Daten der letzten vier Wochen an, so fallen in diesen Zeitraum fast zwei Drittel aller Corona-Todesfälle in Österreich. Oder anders gesagt: Zwischen dem ersten Todesfall am 12. März und dem tausendsten am 27.Oktober vergingen 229 Tage. In den 29 Tagen seitdem kamen 1.773 Todesfälle dazu.

Was bedeutet das für den internationalen Vergleich?

Analog zur 7-Tages-Inzidenz für Neuinfektionen haben wir uns für folgende Grafik die Todesfälle der letzten 7 Tage, gerechnet auf 100.000 Einwohner angesehen. Und es zeigt sich: Österreich holt auf: