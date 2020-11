Trump: Covid-Impstoff wird ab kommender Woche ausgeliefert

Sorgenvolles Thanksgiving in den USA

Inmitten der sich verschärfenden Corona-Krise haben die Menschen in den USA am Donnerstag Thanksgiving gefeiert. Zum ersten Mal hatte die Gesundheitsbehörde CDC den Bürgern dringend von den sonst üblichen Reisen quer durch die USA zu Familienangehörigen abgeraten, doch ließen sich Millionen US-Bürger davon nicht abhalten. Der neugewählte Präsident Joe Biden rief zu Geschlossenheit auf: "Wir werden das gemeinsam durchstehen, auch wenn wir getrennt sein müssen."

Die Sorge, dass Thanksgiving die Verbreitung des Coronavirus weiter beschleunigen wird, ist groß. Am Mittwochabend wurde die höchste Zahl an Corona-Toten in den USA seit einem halben Jahr registriert. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität starben 2.439 Menschen binnen 24 Stunden an den Folgen einer Ansteckung mit Sars-CoV-2. Insgesamt seien bis Mittwochabend 262.080 Todesfälle verzeichnet worden, teilte die Universität mit. Die Infektionsfälle stiegen um fast 200.000 auf nun insgesamt mehr als 12,7 Millionen.

Thanksgiving ist der wichtigste Feiertag in den USA. Millionen Menschen reisen aus allen Teilen des Landes zu dem traditionellen Fest mit Familie und Freunden an, wo meistens gefüllter Truthahn mit Cranberry-Sauce aufgetischt wird.

Angesichts der eindringlichen Warnungen verzichteten viele in diesem Jahr auf Feiern im großen Kreis, doch ganz wollten sie sich diese nicht nehmen lassen. Schon am Wochenende waren die Flughäfen in vielen Metropolen so voll wie noch nie seit Beginn der Pandemie.