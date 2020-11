Wiener Checkboxen: Bisher 3.360 Tests durchgeführt

Digitale Voranmeldung

Will sich jemand dort testen lassen, muss zuvor ein Termin über die Webseite des Ärztefunkdienstes (http://www.141wien.at) gebucht werden. Termine gibt es täglich zwischen 7.00 und 19.00 Uhr in Zehn-Minuten-Slots. Wichtig ist auch, zu wissen: Die Checkboxen sind für Menschen mit Erkrankungssymptomen gedacht und nicht für Menschen, die sich einfach nur testen lassen wollen.

"Wichtig ist, dass diese Boxen keine Corona-Teststraßen sind. Wer sich gesund fühlt, aber aus beruflichen oder anderen Gründen einen Corona-Test machen will oder muss, soll unbedingt weiterhin eine der CoV-Teststraßen aufsuchen, damit in den Boxen die Termine für tatsächlich angeschlagene Patienten frei bleiben", unterstrich auch Szekeres.

Aktuell gibt es sechs Standorte auf Wien verteilt: beim Laaerberg-Bad in Favoriten, am Mildeplatz in Ottakring, in der Erzherzog-Karl-Straße in der Donaustadt, in der Wundtgasse in Meidling, in der Hakelgasse in Simmering. Gestern, Donnerstag, wurde die neueste derartige Einrichtung in der Tandelmarktgasse in der Leopoldstadt eröffnet. Im Laufe des Dezembers soll es insgesamt 30 solcher Ordinationscontainer in der ganzen Stadt verteilt geben.