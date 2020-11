Wirksamkeit: AstraZeneca "braucht weitere Studie"

Kritik an AstraZeneca

Die unterschiedlichen Werte in der Wirksamkeit haben für Kritik an dem Pharmakonzern gesorgt - speziell in den USA.

"Ich kann einfach nicht herausfinden, woher alle Informationen stammen und wie sie miteinander kombiniert werden", kritisierte etwa Natalie Dean, Biostatistikerin und Expertin für das Design von Impfstoffstudien an der Universität von Florida. Sie schrieb auf Twitter, dass AstraZeneca und Oxford "eine schlechte Note für Transparenz und Genauigkeit erhalten, wenn es um die von ihnen gemeldeten Ergebnisse von Impfversuchen geht".

Laut der New York Times behaupten Wissenschaftler und Branchenexperten, der Fehler und die Art und Weise, wie AstraZeneca die Daten ursprünglich offenlegte, hätten ihr Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Ergebnisse untergraben.