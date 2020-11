Wirbel um AstraZeneca: US-Experten vertrauen Daten nicht

Der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca und die Universität Oxford hatten am Montag einen Durchbruch bei der gemeinsamen Entwicklung eines Corona-Impfstoffs gemeldet. Jetzt regt sich in den USA Kritik an der wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit des Unternehmens.

Der Impfstoff soll im Durchschnitt eine 70-prozentige Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2 aufweisen. Die Wirksamkeit bezieht sich auf zwei unterschiedliche Studienabschnitte: einmal wurde die volle Impfstoffdosis verabreicht, einmal eine halbe sowie eine volle ein Monat später.