Lockdown-Halbzeit: Was Singles und Nikoläuse dürfen

228.000 Menschen sind österreichweit mit Covid-19 infiziert und wissen es nicht. Diese Hochrechnung ergibt eine aktuelle, österreichweit zwischen 12. und 14. November durchgeführte Prävalenzstudie und entspricht 3,1 Prozent der österreichischen Bevölkerung ab 16 Jahren.

In Westösterreich war die Krankheitshäufigkeit der Bevölkerung im Testzeitraum (Prävalenz) signifikant höher als in Ostösterreich, 55 Prozent der Infizierten waren „behördlich unbekannt“. Für Epidemiologen ist die Dunkelziffer „im Rahmen der Schwankungsbreite“, wie es heißt, und nicht überraschend. Für Bildungsminister Heinz Faßmann, der die Studie beauftragt hat, ist die Zahl hoch: „Die Massentests sind gleichsam die Antwort auf die hohe Dunkelziffer“, so der ÖVP-Minister. Doch diese Tests werfen viele Fragen auf.

Entgegen den bisherigen Testplänen der Regierung (Pädagogen am 5./6. 12., 7./8.12., alle übrigen am 19. /20.12.) zu testen, preschen einige Länder vor. Tirol und Vorarlberg beginnen mit den Tests am 4. 12., Salzburg, Oberösterreich und Kärnten am 12. 12.

Während Westösterreich mit den Tests den Heiligen Abend und die Ski-Saison wenigstens für Einheimische retten will, war man in der Bundeshauptstadt vorerst skeptisch. Doch jetzt überholt Wien die eiligen westlichen Länder die Massentests sollen schon kommenden Mittwoch, 2. Dezember, starten und bis 13. Dezember durchgeführt sein.