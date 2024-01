Tag 10 im Kurz-Prozess: Kern, Brünner und Höllinger im Zeugenstand

Bonelli setzt sich wieder auf seinen Platz, jetzt erklärt der Richter den weiteren Zeitplan.

Am 30. Jänner sind ÖBAG-Aufsichtsratschef Helmut Kern, Aufsichtsrätin Susanne Höllinger und Ex-Kabinettschef Bernd Brünner als Zeugen geladen.

Am 31. Jänner kommt Ex-Aufsichtsrat Günther Helm.

Am Nachmittag, ab 13 Uhr, sollen dann die beiden russischen Zeugen, die die Verteidigung beantragt hat, befragt werden. Es sei mit der Botschaft in Moskau vereinbart worden, dass sich die beiden Herren in die Botschaft begeben und dann getrennt voneinander via "Zoom" vernommen werden, erklärt der Richter.

Der 23. Februar solle dann der aus jetziger Sicht letzte Prozesstag werden - mit Schlussanträgen, Verlesungen und der Urteilsverkündung.