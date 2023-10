Kurz-Prozess: So lief der erste Tag

Heute ist der Prozess des Jahres gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz gestartet. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft Kurz vor, im Untersuchungsausschuss gelogen zu haben, mit ihm auf der Anklagebank sitzen auch die Ex-Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner und der damalige Bürochef von Kurz Bernhard Bonelli. Wie also ist der erste Tag gelaufen, was ist im Gerichtssaal gesprochen worden und was war die große Überraschung am Ende. Das beantwortet heute KURIER Innenpolitikchef Martin Gebhart.