Tag 5: Heute wird Thomas Schmid als Zeuge befragt

Ermittlungen gegen Schmid

Schmid war sowohl von der WKStA als auch von der Verteidigung als erster Zeuge beantragt worden, was aber wegen terminlicher Schwierigkeiten nicht ging. Gegen den ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium wird wegen weiterer Vorwürfe ermittelt, etwa in der Causa rund um angeblich manipulierte Umfragen durch sein Ministerium zugunsten der ÖVP. In diesem Fall strebt Schmid den Kronzeugen-Status an, sollte es zu einer Anklage kommen.

➤ Mehr lesen Sie hier: Thomas Schmid hat ausgepackt und will Kronzeuge werden

Wir berichten live aus dem Straflandesgericht ab 9:30 Uhr.

Hier die Live-Ticker der vergangenen Prozesstage: