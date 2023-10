Fragen & Antworten

Fünf Dinge, die Sie über den Kurz-Prozess wissen müssen

Am Mittwoch beginnt die Verhandlung zu Falschaussage-Vorwürfen gegen Kurz, Bonelli und Glatz-Kremsner. Worum es geht, worauf der Richter achtet und was an Tag 1 zu erwarten ist.