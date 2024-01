"Türkise Familie" im Fokus: Blümel sagt im Kurz-Prozess als Zeuge aus

„Schmid AG fertig“ und „Du bist Familie“: Zwei Nachrichten von Gernot Blümel an Thomas Schmid, die fast so legendär sind wie das „Kriegst eh alles was du willst“ von Sebastian Kurz an Schmid. Heute, Donnerstag, wird Blümel im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts erklären müssen, was es damit auf sich hatte.

Er ist Zeuge im Falschaussage-Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Ex-Kabinettschef Bernhard Bonelli und soll darüber Auskunft geben, welchen Einfluss Kurz tatsächlich auf Personalbesetzungen in der Staatsholding ÖBAG (unter anderem jener von Schmid als Alleinvorstand) genommen hat.

➤ Zum Überblick: Acht Prozesstage gegen den Ex-Kanzler im Schnelldurchlauf

Der KURIER berichtet live ab 9.30 Uhr, vorab der Ticker der bisherigen Prozesstage zur Nachlese: