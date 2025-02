Live: Verhandlungen droht das Aus, FPÖ-Chef Kickl bei Van der Bellen eingetroffen

Die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP sind am Dienstag im Parlament fortgesetzt worden. Kritische Stimmen aus den Reihen der ÖVP ließen den Tag über vermehrt Zweifel an einem erfolgreichen Abschluss aufkommen. Offiziell herrschte am Nachmittag Stillschweigen. FPÖ-Chef Herbert Kickl und ÖVP-Obmann Christian Stocker finden sich - getrennt - in der Hofburg ein. Die beiden Parteichefs haben einen Termin bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen.