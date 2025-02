Badelt über "übertriebene Diskussion" und "magische Zahl"

Die Konsolidierung des Budgets werde schwieriger, je mehr Wochen ohne neue Regierung vergehen, sagt Fiskalratschef Christoph Badelt in der ZiB2.

Wesentlich für das Defizit Österreichs und ein mögliches Verfahren seitens der EU sei der Mai, so der Fiskalratspräsident. "Im Mai kommt die Konjunkturprognose, und die wird sicher schlechter ausfallen als sie gegenwärtig ausschaut."

Es sei "noch lange nicht gesagt, dass das, was in den 6,3 Milliarden Euro drinnen steckt, auch auf Budget-Ebene umsetzbar ist". Zur Erklärung: FPÖ und ÖVP hatten sich in ihren Regierungsverhandlungen auf budgetseitige Einsparungen von 6,3 Milliarden Euro geeinigt, um einem EU-Defizitverfahren zu entgehen.

"Ich glaube, in der Praxis werden wir ins Defizit-Verfahren hineinwandern", sagt Badelt. "Ich glaube auch nicht, dass das so eine Katastrophe wäre, auch wenn ich als Fiskalratschef nicht sagen kann: Streben wir das an."