Was das Scheitern von FPÖ und ÖVP für die Budget-Krise bedeutet

Im Vorjahr hat die Republik rund 120 Milliarden Euro ausgegeben, was im Umkehrschluss bedeutet: Die Ministerien können 60 Milliarden Euro ausgeben, ohne dafür einen Parlamentsbeschluss zu haben.

Bis Juni, so heißt es im Finanzressort, könne man das Budget „laufen lassen“. Dann stehen größere Ausgaben wie die Rückzahlung einer Staatsanleihe an – ein Budgetbeschluss im Nationalrat wäre spätestens dann also günstig.

Das größere Problem sehen Budgetisten anderswo, nämlich: beim Sparen.

Man erinnert sich: Am Beginn der gescheiterten Koalitionsgespräche zwischen FPÖ und ÖVP stand die schnelle Einigung auf ein umfassendes Sparpaket.