Wie die gescheiterten Verhandlungen in der FPÖ verarbeitet werden

Der erste Regierungsbildungsauftrag der FPÖ ist Geschichte. Und trotz der gescheiterten Verhandlungen gibt es derzeit niemanden in den freiheitlichen Reihen, der Parteichef Herbert Kickl offen kritisiert oder gar ernsthaft an der Spitze infrage stellt.

In Wien und auch in den Bundesländern – die FPÖ regiert in Nieder- und Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg mit, in der Steiermark stellt sie mit Mario Kunasek den Landeshauptmann – gibt man sich auf KURIER-Nachfrage enttäuscht ob des Verhandlungsendes, betont aber: „Eine Obmanndebatte gibt es bei uns deshalb sicher nicht.“