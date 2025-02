Kickl ist vor dem Gipfel gescheitert

Doch eine toxische Mischung aus Überschätzung, Misstrauen und alten Rachegelüsten – materialisiert im erbitterten Kampf um das prestigeträchtige Innenministerium – sollte letztlich die Oberhand gewinnen über kühle Berechnung und Strategie, die Kickl in den vergangenen Jahren so gerne zugeschrieben wurden.

Zurück bleibt auch eine ÖVP, die bitter dafür abgestraft wurde, dass sie von ihrem eigenen Wahlkampf-Credo vom „Sicherheitsrisiko“ Kickl abrückte und doch eine Koalition mit der FPÖ anstrebte. Und ein Land, das in schwierigsten wirtschaftlichen Verhältnissen immer noch ohne handlungsfähige Regierung dasteht.

Wie geht es weiter? Gut möglich, dass es der blauen Propagandamaschine gelingt, das eigene Scheitern allein der ÖVP und den anderen Kräften des „Systems“ in die Schuhe zu schieben. Gut möglich, dass das reicht, um bei Neuwahlen den Vorsprung der FPÖ noch weiter auszubauen. Schwer vorstellbar hingegen, dass sich nach dem verstörenden Schauspiel der vergangenen Tage in absehbarer Zeit noch irgendjemand findet, der mit der FPÖ koalieren will.