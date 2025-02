Blau-Schwarz geplatzt: Wie reagieren Landespolitiker?

Es sei stets nur "um Posten und Funktionen ", nie um die "Fragen, die den Menschen unter den Nägeln brennen, wie Gesundheit, Pflege oder der dringend nötige Weg raus aus der Rezession", merkte der SPÖ-Landeschef an. "So kann man eine Republik nicht gestalten und schon gar nicht in die Zukunft führen."

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle bezeichnete den FPÖ-Bundesparteichef in einer ersten Reaktion als "Alleinherrscher": "Herbert Kickl will nicht nur Alleinherrscher in der FPÖ sein, sondern in seinem Machtrausch auch in der Republik das alleinige Sagen haben", so Mattle. "Ich sehe mich darin bestätigt, dass die konstruktiven Kräfte in der Bundes-FPÖ nichts mehr zu melden haben und Kickl nur mehr blind folgen."

Mattle für Dreierkoaltion - ohne Babler

Sollten sich die konstruktiven Kräfte in der Bundes-FPÖ nicht durchsetzen, dann müssten ÖVP, SPÖ und Neos in neuer Besetzung rasch eine Dreierkoalition abschließen - auf Seite der SPÖ allerdings ohne Andreas Babler. "Karl Nehammer hat seine Konsequenzen gezogen, Andreas Babler sollte ihm folgen und einen Schritt zur Seite machen, damit die bei den Dreierverhandlungen offen gebliebenen Punkte gelöst werden können “, forderte Anton Mattle.