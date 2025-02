Meinl-Reisinger will Minderheitsregierung und Dreier-Verhandlungen ermöglichen

In einem Videostatement kritisierte die Parteichefin das Schauspiel, das FPÖ und ÖVP in den vergangenen Tagen abgeliefert hätten. "Da wird um Dinge gestritten, die alt sind. Um Posten und Ressorts". Und schließlich wandte sie sich klar an die Volkspartei: Auch wenn es begrüßenswert sei, dass FPÖ und ÖVP offenbar ein Budget vorgelegt hätten, fehle bis heute der "mittelfristige Plan für die Wirtschaft"; ein Aufbruch sei nicht in Sicht. Und das, obwohl es bei wesentlichen Themen wie der Bildung eine "Aufholjagd" brauche.

"Die Zukunft, so scheint es, spielt überhaupt keine Rolle", befundete Meinl-Reisinger. Und weil der "stramme Anti-EU-Kurs" des in einem "Machtrausch" gefangenen Herbert Kickl Österreich in Europa zu isolieren drohe, seien neue Gespräche gefragt - etwa auch zu dritt.