Knill: "Diese Ressortaufteilung wird die ÖVP nicht mehr so rasch haben"

Georg Knill (*1973) leitet mit seinem Bruder Christian die in Familienbesitz befindliche „Knill Gruppe“ von Weiz (Steiermark) aus. 2020 folgt Knill Georg Kapsch an der Spitze der Industriellenvereinigung (IV) nach, 2024 wird der 51-Jährige für weitere 4 Jahre gewählt.

FPÖ und ÖVP haben das EU-Defizitverfahren fürs Erste abgewandt und 6 Milliarden Einsparungspotenzial im Budget gefunden.

Das war ein erster Meilenstein, doch bei dem ist es geblieben. Übrigens haben wir Ende April das EU-Defizitverfahren wieder am Hals, wenn bis dahin weiter nichts gelöst wird. Nachdem es kein Anzeichen für eine intakte Regierung gibt, gehe ich davon aus, dass wir in ein EU-Defizit -Verfahren schlittern werden.

Noch zwei Nachfragen in der Rückschau: Haben Sie sich nicht stark genug als Interessensvertreter bei den Verhandlungen eingebracht, wenn Sie unbedingt eine FPÖ-ÖVP-Regierung wollten?

Wir haben in beiden Konstellationen sehr konstruktiv in den Verhandlungen mitgewirkt. Besonders bei der Zuckerlvariante waren wir an einem Zustandekommen mehr als interessiert. Aber es ist, wie wir wissen, an ideologischen Machtinteressen gescheitert. Das gleiche gilt für Blau-Türkis.