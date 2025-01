FPÖ und ÖVP wollen 6,4 Millionen sparen: Der blau-schwarze Brief an Brüssel

"Was in anderer Konstellation in 100 Tagen nicht möglich war, haben wir in drei Tagen guter, intensiver Verhandlungen erreicht", sagt der freiheitliche Parteichef, der sich nunmehr anschickt, Bundeskanzler zu werden. Es ist sein erster großer Auftritt in dieser Rolle. Also in der Rolle des "Einsers", sprich: des führenden Parteichefs, der eine Koalition zustande bringen soll. Und: Es ist der erste Auftritt, den er gemeinsam mit Christian Stocker absolviert.

Der frühere Generalsekretär und Chef der Volkspartei hat Kickl vor und nach der Nationalratswahl als "Sicherheitsrisiko" und vieles andere verunglimpft. Jetzt aber muss er für seine Partei die Gespräche mit den Blauen führen – entsprechend sind Blick und Körperspannung. Man könnte auch sagen: Genau das sagt sie, die Aura von Christian Stocker.