FPÖ will mehr Geld in "alternative Medien" fließen lassen

Für FPÖ-Gegner ist es bereits ein Vorgeschmack, wie die mögliche blaue Kanzlerpartei mit kritischen Medien umgehen will: Als am Dienstag Parteichef Herbert Kickl via Pressekonferenz der ÖVP seine Koalitionsbedingungen ausrichtete, wurden Vertreter von profil und der französischen Nachrichtenagentur AFP nicht zugelassen. Es sei nicht genügend Platz, so das Argument der FPÖ, mit dem man schon bei der EU-Wahlparty im Juni vor allem ausländischen Medienvertretern den Zugang verweigert hatte.