Neuer TV-Talk in Arbeit

Neben dem neuen Sonntags-Talk „Das Gespräch“ mit Susanne Schnabl, der morgen Premiere feiert, ist aktuell ein weiteres Diskussionsformat für den Dienstag- oder Mittwochabend in Planung: Ab Ende März oder Anfang April soll der ebenfalls neue "ZiB Talk" ins Programm gerückt werden.

In die Verantwortung fällt auch die multimediale Planung und Herstellung von Sendungen wie dzt. auch „Pressestunde“, „3 am Runden Tisch“, „Hohes Haus“, „Focus Europa“, die Sommergespräche oder auch Wahl-Diskussionen sowie die Zulieferung von fachspezifischem Content an Sendungs- und Plattformteams. Auch an Refreshments bei den angestammten Sendungen wird gearbeitet.