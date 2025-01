Gastgeberin Susanne Schnabl , die dafür nach zwölf Jahren das ORF-Innenpolitik-Magazin "Report" verlassen hat, kann dabei mit einem besonderen Premieren-Gast aufwarten: den geschäftsführenden ÖVP-Bundesparteiobmann Christian Stocker . Er wird in der neuen Sendung der mehrfach ausgezeichneten Journalistin mit weiteren Gästen das aktuelle Polit-Thema des Landes schlechthin diskutieren.

Nach dem Scheitern der Gespräche über eine Zuckerl-Koalition steht Österreich unter Spannung: Kommt nun die "Blau-Schwarze Zeitenwende?" - so auch das Thema der ersten Ausgabe des neuen ORF2-Polit-Talks "Das Gespräch" am kommenden Sonntag (22.10, ORF2) .

Gesprächskultur

"Das Gespräch" ist die neue ORF2-Diskussionssendung am Sonntag und hat das wiederholt kritisierte "Im Zentrum" mit Claudia Reiterer, das im Dezember die letzte Ausgabe hatte, nach acht Jahren abgelöst.

Der Sonntagabend in ORF2 soll mit relevanten Themen und spannenden Gästen wieder zum Pflichttermin für Politik-Interessierte werden. Nicht nur Name und Gastgeberin sind neu, auch die Anzahl der Gäste, die künftig um einen Tisch herum Platz nehmen, wird variieren, das Studio-Setting soll damit nicht mehr so steif wirken und tatsächlich Gespräche ermöglichen.