Auf "Im Zentrum" folgt im ORF "Das Gespräch": So wird die von Susanne Schnabl geleitete Nachfolgesendung zu Claudia Reiterers nun beendeter Polittalkshow heißen, gab der ORF am Donnerstag vor Journalisten bekannt. Ein bis vier Gäste sollen sich jeweils sonntags an einem sechseckigen Nussholz-Tisch mit Bürosesseln treffen und über aktuelle Themen debattieren, hieß es. Die erste Ausgabe wird am 12. Jänner gesendet, die erste Gäste stehen noch nicht fest, die Besetzung werde auch von der politischen Großwetterlage zu diesem Zeitpunkt abhängen, meinte Schnabl.

Das neue Format werde sich jedenfalls darauf konzentrieren, was Schnabl als "Kitt der Gesellschaft" bezeichnet: Das Gespräch. Und dieses finde oft an Tischen - zum Beispiel dem Küchentisch - statt. Diesem Umstand trage man mit dem neuen Setting Rechnung.

"ZiB Talk" ersetzt auch "Runden Tisch"

Ab Ende März oder Anfang April soll der ebenfalls neue "ZiB Talk" ins Programm kommen - und in "ZiB Talk Spezial"-Ausgaben auch den "Runden Tisch" ersetzen, hieß es. Das Format werde noch entwickelt, sagte Sendungsteams-Chefredakteur Johannes Bruckenberger. Als Termin komme der Dienstag oder der Mittwoch infrage, mit leichter Tendenz zu Dienstag.