Claudia Reiterer: Ich habe immer gesagt, dass die Gleichberechtigung erst dann erreicht ist, wenn eine Frau im ORF genau so lange moderieren darf wie Paul Lendvai. Er hat heuer mit 94 Jahren Abschied genommen. Das werde ich wohl nicht schaffen.

Einige erinnern sich an Sie als Dancing Star, andere als konkret-Moderatorin oder Reporterin vom Grubenunglück in Lassing. Wann waren Sie zum ersten Mal im Fernsehen?

Das erste Mal am Schirm war ich 1995 im Privatfernsehen "Kabel TV Eichfeld“ in einem Mini-Studio, das die Anmutung eines Wohnzimmers hatte mit Bügeltisch und allem, was damals dazugehörte.