Was vom Wunder von Lassing blieb

Vor 20 Jahren schaute die Welt so gebannt nach Österreich wie sie es gerade mit Thailand tat. Natürlich, es gab kein Twitter, kein Facebook , das Internet steckte in den Kinderschuhen und damit auch die Online-Medien. Aber wie um die in einer Höhle eingeschlossenen thailändischen Buben und ihren Trainer bangte damals ein Zeitungs-, Radio- und TV-Publikum wochenlang um elf Männer in einer kleinen obersteirischen Gemeinde.

Lassing.

„Das waren Wochen voller Horror“, erinnert sich Fritz Stangl. 1998 war er Vizebürgermeister, seit 2000 ist Stangl Bürgermeister jener Gemeinde, die bei Google 358.000 Treffer erzielt. Unter den ersten zehn Meldungen sind acht, die diese „Wochen voller Horror“ zum Inhalt haben. Das größte Grubenunglück der Nachkriegszeit, bei dem elf Männer verschüttet wurden und nur einer lebend geborgen werden konnte Georg Hainzl.

Er, das personifizierte „Wunder von Lassing“, hat 45.000 Treffer bei Google, obwohl der mittlerweile 44-Jährige seit 20 Jahren nie den Weg an die mediale Öffentlichkeit gesucht hat. Georg Hainzl blieb mit seiner Familie in Lassing, baute ein Haus. „Er lebt in einem engen Freundes- und Kollegenkreis“, beschreibt Bürgermeister Stangl. „Dafür habe ich vollstes Verständnis.“

Hainzl gab nur ein Interview direkt nach seiner Rettung nach neun Tagen in Dunkelheit. Im Jänner 2000 war er das letzte Mal öffentlich zu hören, er war Zeuge beim Prozess von Lassing gegen den Ex-Werksleiter und den Ex-Berghauptmann in Leoben. Da erfuhr man, dass sich Hainzl mit drei Sauerstoffflaschen in der Jausenkammer verschanzt hatte, weil „schwarzer Dreck kommen is’. Zuerst Wasser, dann Schlamm.“ Dass Stunden später erneut Stollen in sich zusammenbrachen, bekam er ebenfalls mit. „Da war eine Wasserfontäne, ich hab’ geglaubt, so, jetzt werd’ ich ersaufen.“