Millionen wackeln: Der ORF steht im Fokus der Politik

Man nennt sie am Küniglberg salopp „Geiselliste“: ORFIII, Radio Symphonie Orchester, ORF Sport+ etc. haben starke Lobbys, gesetzlich fixiert sind sie nicht. Das könnte wieder einmal eine Rolle spielen, denn bei den Koalitionsverhandlungen zum Medienkapitel geht es erneut um Kürzungen beim ORF.

Eine Förderung des Qualitätsjournalismus via Google

Dem kriselnden gesamten Medienstandort bringt das wenig, woran sich just die zuvor noch wegen der ORF-freundlichen Besetzung gescholtene SPÖ-Seite stößt. In Überlegung ist nun auch, wie man, ohne sich während einer Trump-Regierung Probleme einzufangen, Google & Co nachdrücklicher zur Kasse bitten könnte. Geld, das in Förderungen für Privatrundfunk, Qualitätsjournalismus und digitale Transformation fließen könnte. Zu klären ist, ob das mit der EU-Beihilfenverordnung konform ist.

Auch eine „Vertriebsförderung“ für Kauftageszeitungen wird geprüft. Dass die Organisation bei einer „Super-RTR“ angesiedelt wird, lehnen Neos und SPÖ dem Vernehmen nach ab.

Zugänglich zeigt man sich bei den Roten für weitere Inhaltsbeschränkungen auf orf.at. Das Medienpaket wird nun auf höherer Ebene verhandelt. Ergebnis: offen.