Nach einigem Casting-Aufwand ist der ORF im eigenen Haus fündig geworden: Die bisherige „Report“-Moderatorin Susanne Schnabl bittet ab 12. Jänner zum neuen Sonntagabend-Talk in ORF2. Mit Tobias Pötzelsberger ist auch schon Schnabls Vertretung im Fall des Falles klar. Der neue Talk, dessen Name erst bekannt gegeben wird, löst, wie seit Sommer bekannt, das wiederholt kritisierte „Im Zentrum“ mit Claudia Reiterer ab. Für die Ausrichtung des neuen Polit-Talks wird im ORF immer wieder „Caren Miosga“ in der ARD genannt.