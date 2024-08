KURIER: Frau Schnabl, Sie haben vergangenes Jahr die Sommergespräche moderiert. Was haben Sie bei den bisherigen Sommergesprächen für einen Eindruck gewonnen, in welche Richtung es bei den Wahlduellen gehen könnte?

Susanne Schnabl: Man sieht ganz klar: Es sind alle bereits im Intensivwahlkampf. Sukzessive werden jetzt die Wahlprogramme eintrudeln, wer wofür steht, wer sich wie positioniert, wo die Schwerpunktsetzung liegt. Und die vier Wochen, die vor uns liegen, werden intensiv und spannend.

Frau Maritza Wachter, es sind Ihre ersten Wahlkonfrontationen im ORF. Wie sind Ihre Erwartungen?

Alexandra Maritza Wachter: Insgesamt gesehen ist die Stimmung aufgeladen, denn wir kommen aus wirklich schwierigen Jahren. Wenn man etwa an Corona denkt, den russischen Angriffskrieg oder die Energiepreise. Und genau in dieser Phase werden wir uns anschauen: Wie soll es denn jetzt weitergehen? Unser Anspruch ist, die Sache in den Mittelpunkt zu stellen und Lösungen zu erfragen. Und auch nachzufragen, bis man eine Antwort hat, wo man sagen kann: Das könnte man politisch auch tatsächlich so umsetzen. Das ist der Anspruch und dafür haben wir auch genug Zeit. Wir haben jeweils 45 Minuten pro Duell, da kann man auch wirklich in die Tiefe gehen und am Schluss die politischen Forderungen verstehen, das ist das Ziel.

Schnabl: Das ist auch die Stärke dieses Formats der Konfrontationen, nämlich die Positionen gegenüberzustellen und herauszuarbeiten, wer wofür steht. Konturiert, und auch zu schauen, wo gibt es Gemeinsamkeiten, Schnittmengen für Koalitionen.

In welche Themenblöcke werden die Konfrontationen aufgeteilt?

Maritza Wachter: Wir orientieren uns an einer Integral-Studie. Im Auftrag des ORF wurde gefragt: Was bewegt die Menschen in Österreich? Unter den Top-10-Themen, die für die Menschen am wichtigsten sind, liegen an der Spitze: Teuerung, Sicherheit und Gesundheit. Und wir haben uns jeweils überlegt: In welchem Duell ist welches Thema am wichtigsten? Wo muss man da am meisten hinschauen?

Schnabl: Diese repräsentative Studie ist für uns als Journalisten eine gute Möglichkeit der Rückkoppelung, weil man sieht, dass die Themen, über die bei uns berichtet wird, sich schon stark damit überschneiden. Vor allem das teure Leben, Wohnen, Einkaufen, die Auswirkungen der jetzt sinkenden Inflation. Und dann ist es natürlich die Gesundheit, die viele bewegt, das fängt beim Warten auf den Arzttermin an - und die Themen Integration, Zusammenleben, Sicherheit spielen in die aktuelle Berichterstattung hinein.

War es schwierig, die Reihung der TV-Duelle unter Dach und Fach zu bringen?

Schnabl: Es ist ein kurzer, aber sehr intensiver Wahlkampf, der ja nicht nur im ORF stattfindet, sondern auch bei den geschätzten Kolleginnen und Kollegen vom Privatfernsehen. Auch die Zeitungen machen Elefantenrunden. Daher war es schon keine leichte Übung, alles unter einen Hut zu bringen, und zu schauen, wann welche Kandidatin und welcher Kandidat verfügbar ist.