ORF startet 2025 mit neuen Info-Sendungen und bleibt auf Sparkurs

Unmittelbar davor soll das überarbeitete „Studio 2“ und „Konkret“ an den Start gehen. Den „ZiB-Talk“, ein neues Diskussionsformat für Mitte der Woche, kündigte der ORF-Chef für April an.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hat am Donnerstag nach der Stiftungsratssitzung die Starttermine für neue ORF-Infosendungen bekannt gegeben. Die Nachfolge von „Im Zentrum“ wird am Sonntag, 12. Jänner, Premiere haben. Die neue Moderation stehe schon fest, erklärte Weißmann. Sie wird aber noch bis zu einem Präsentationstermin geheimgehalten. Beim Hearing habe es spannende Bewerberinnen und Bewerber gegeben.

Das Budget dazu hat der Stiftungsrat am Donnerstag mit großer Mehrheit beschlossen. Der ORF plant 2025 mit einem Umsatz von 1,088 Milliarden und einer schwarzen Null als Ergebnis.

Er verwies zudem auf den neuen Montagabend in ORF1, der 2025 erstmals nur mit ORF-Eigen- oder Co-Produktionen bespielt wird. Im Digitalbereich wird es rund 30 Mio. Euro für „Online-first“-Produktionen geben und mehr Geld auch für die Landesstudios.

Sparnotwendigkeiten

„Es ist ein Finanzplan, der gezeichnet ist von großen Sparnotwendigkeiten“, erklärte Weißmann. Geplant sind 2025 Maßnahmen im Ausmaß von 80 Millionen Euro. Eingepreist ist auch die Gehälter-Valorisierung um 3,2 Prozent plus Einmalzahlung. „Der ORF ist finanziell auf Kurs“, befand aber der ORF-Stiftungsratsvorsitzende Lothar Lockl. Man spare und dennoch werde es mehr Programmangebot und -vielfalt geben. „Das Budget zeigt, was mit gutem Management möglich ist“, so ÖVP-Rat Thomas Zach.