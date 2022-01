FPÖ attackiert ORF-Redakteurin

Die FPÖ nimmt wieder einmal den ORF ins Visier. Anlass war diesmal eine Frage von Redakteurin Simone Stribl an Innenminister Gerald Karner (ÖVP) zu Polizisten als Teilnehmer an Corona-Demonstrationen. Mediensprecher Christian Hafenecker ortete hier Regierungspropaganda und attackierte in einer Aussendung die ZiB-Redakteurin: "Merken Sie eigentlich, dass sie 1:1 die Regierungspropaganda übernehmen und das dann auch noch unter dem Schutzmantel der Berufsbezeichnung ,Redakteurin' ungeprüft verbreiten?" ORF-TV-Chefredakteur Matthias Schrom-Kux wies diesen Vorwurf entschieden zurück.

Stribl sei eine "erfahrene, unabhängige und preisgekrönte" Innenpolitik-Journalistin. Dass sie für die Ausübung ihres Berufes von einer Partei angegriffen werde, zeuge von einem bemerkenswerten Verständnis von Journalismus: "Gerade in Zeiten vieler Falschinformationen und Fake News ist faktenbasierte Information ein sehr wertvolles Gut, weshalb sich die ORF-Information höchster Publikumszufriedenheit erfreut." Schrom weist den Versuch, ORF-Journalisten vorzugeben, welche Frage sie zu stellen haben und welche nicht, "entschieden zurück".