EU-Kommission plant massiven Bürokratieabbau

Nicht nur österreichische Unternehmen klagen über zu viel Bürokratie . Auch der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi, der in seinem im September veröffentlichten Report die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft untersuchte, mahnte neben Investitionen einen massiven Bürokratieabbau ein.

Das hat sich die EU-Kommission zu Herzen genommen. In einem Strategiepapier, das kommende Woche vorgestellt werden soll und das vorab an die Öffentlichkeit gelangte, werden massive Vereinfachungen und schnellere Genehmigungsverfahren in Aussicht gestellt.