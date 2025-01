USA befeuern Wettrüsten bei Künstlicher Intelligenz

Wer steckt hinter Stargate?

Getragen wird Stargate im Wesentlichen von drei Unternehmen. Neben OpenAI sind das der US-Softwarehersteller Oracle und der japanische Tech-Investor Softbank. Dessen Chefs Larry Ellison und Masayoshi Son stellten das Projekt auch gemeinsam mit Trump und Altman vor. Geld soll ebenso von MGX kommen, einem Investmentfonds aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Als Technologiepartner werden der US-Chiphersteller Nvidia, aber auch der Chipdesigner ARM genannt, an dem Softbank beteiligt ist. Rechenleistung soll auch von Microsoft zur Verfügung gestellt werden, das Anteile an OpenAI hält. Geplant ist das Projekt offenbar seit Längerem: Bereits vor einem Jahr wurde bekannt, dass OpenAI Geld für KI-Infrastruktur sucht und dafür bei etlichen Investoren vorstellig wurde.

Was ist bei dem Projekt konkret geplant?

Das Gemeinschaftsunternehmen, dem Softbank-Chef Son vorsteht, will heuer 100 Mrd. Dollar in den Bau von Rechenzentren in den USA investieren. 400 weitere Milliarden sollen in den nächsten Jahren folgen. Denn der Bedarf an Rechenleistung durch KI ist enorm gestiegen. Sie wird sowohl für das Training als auch für den Betrieb der Technologie benötigt. Das erste Datenzentrum mit einer Fläche von einer Million Quadratmetern wird laut Oracle-Gründer Ellison bereits in Texas gebaut.

500 Mrd. Dollar sind zwar eine beträchtliche Summe, der Investitionsbedarf in die Technologie ist aber enorm. Die Finanzfirma Blackstone rechnete bereits vor Stargate damit, dass allein in den USA in den nächsten fünf Jahren eine Billion, also tausend Milliarden Dollar, in den Bau von Datenzentren fließen werden. Weltweit sollen es noch einmal so viel sein. Allein Microsoft kündigte Anfang Jänner für das heurige Jahr 80 Mrd. Dollar Investitionen in KI-Infrastruktur an.