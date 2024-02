Europas Antworten auf ChatGPT und welche Chancen sie haben

Neben der Forschung arbeitet NXAI auch an der Entwicklung von Produkten. „Wir wollen nicht nur forschen, sondern die Technologie auch in die Wirtschaft bringen“, sagt NXAI-Geschäftsführer Albert Ortig . Er zählt mit seinem Unternehmen Netural X neben Hochreiter und der Pierer Digital Holding des Industriellen Stefan Pierer auch zu den Gesellschaftern des Start-ups.

Anwendungen sieht Ortig viele - unter anderem in der Industrieautomation, beim Programmieren, aber auch in der Materialforschung und in der Medizin. Man konzentriere sich auf Bereiche, von denen man glaube, dass der Technologievorsprung einen Mehrwert für das Produkt bringen kann, sagt er.

Damit reiht sich das Start-up in eine Reihe europäischer Unternehmen, etwa Aleph Alpha aus Deutschland oder Mistral AI aus Frankreich, die ebenfalls vielversprechende Modelle am Start haben und bereits hohe Summen von Investoren lukriert haben.

„Verbündete“

Ortig sieht sie nicht als Konkurrenten, sondern als Verbündete. Um der Übermacht der US-amerikanischen und chinesischen Unternehmen in dem Bereich etwas entgegenzusetzen. „Wir werden aber mehr als zwei oder drei Unternehmen brauchen, um die Anforderungen zu lösen, die wir in der Wirtschaft haben“, so der NXAI-Geschäftsführer. Über eine gute Technologie zu verfügen, bringe auch geopolitisch Vorteile.

Ein neues ChatGPT zu bauen, hat man bei NXAI nicht vor. „3 Jahre Vorsprung und viele Milliarden sind kurzfristig gute Argumente dagegen“, sagt Ortig. Bei der Forschung ziele man darauf ab, die Basistechnologie zu verbessern. Die Grundlage könne für viele Anwendungen – darunter bestehende Sprachmodelle – auch von anderen Unternehmen genutzt werden.