KI-Pionier Hochreiter macht ChatGPT & Co. Konkurrenz

Der an der Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz tätige deutsche Forscher Sepp Hochreiter zählt zu den Wegbereitern von Künstlicher Intelligenz. Jetzt will er mit einem eigenen Sprachmodell mit US-Unternehmen wie OpenAI, das hinter ChatGPT steht, in Konkurrenz treten.

Am Montag wurde die Gründung von NXAI bekanntgegeben. Das Unternehmen will ein eigenes Large Language Model (LLM) entwickeln. Dabei arbeitet NXAI mit dem Linz Institute of Technology (LIT) an der JKU zusammen.

“Besseres ChatGPT”

In einem ersten Schritt wurde eine Forschungskooperation vereinbart, die die von Hochreiter entwickelte Technologie zur Marktreife führen soll. Die xLSTM (Long Short-Term Memory) genannte Technologie soll genauso leistungsfähig sein wie gängige Sprachmodelle, aber weit weniger Rechenkapazität benötigen. Man könne quasi ein „besseres ChatGPT“ machen, heißt es aus dem Unternehmen.