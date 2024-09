Künstliche Intelligenz im Reality-Check: Was vom Hype bleibt

Die Realität hinkt den KI- Verheißungen weit hinterher. Freilich, generative KI wird schon breit eingesetzt; Schüler lassen heimlich Hausaufgaben schreiben, Software-Entwickler ihre Codes, Chatbots ergänzen Hotlines und Industriebetriebe optimieren damit ihre Abläufe. Aber der ganz große kommerzielle Durchbruch ist nicht in Sicht, es mangelt allerorts an spezifischen Geschäftsmodellen.

Nutzung 61% der globalen Arbeitskräfte nutzen generative KI in ihrem Job, in Österreich sind es 52 % (PwC). 64 % der österreichischen Unternehmen setzen GenAI gar nicht ein. 44 % haben auch nicht vor, GenAI in näherer Zukunft zu implementieren

Es werden Unsummen in die neuen Technologien investiert, aber wer verdient eigentlich schon Geld damit? „Derzeit ist das wohl nur der Chiphersteller Nvidia, der mit KI-Chips in den vergangenen Jahren rasant gewachsen ist“, sagt Clemens Wasner , Vorsitzender des Thinktanks AI Austria. Seit Anfang 2023 ist die Nvidia-Aktie um fast 900 Prozent gestiegen. Doch die Konkurrenz schläft nicht.

Mittel- und langfristig werden wohl auch die Technologieschwergewichte Microsoft, Google, Amazon und Apple zu den Gewinnern zählen. Sie investieren kräftig in die Technologie und erwirtschaften mit KI-Abos wie dem Copilot erste Umsätze. Die Wette der großen Techkonzerne sei, dass sie ihren Milliarden Kunden solche Abos, bei denen KI-Funktionen in Programme integriert werden, um 20 bis 30 Euro pro Monat verkaufen können, sagt Wasner: „Irgendwann wird das hyperprofitabel.“

Das Training, aber auch der Betrieb der Basismodelle ist exorbitant teuer. Die Investitionen seien von der Höhe eher mit jenen in die klassische Industrie als in Software-Firmen zu vergleichen, erläutert Wasner. OpenAI werde früher oder später wohl von einer großen Technologiefirma übernommen werden, sagt Wasner. Start-ups wie die französische Mistral oder die deutsche Aleph Alpha seien darauf ausgelegt, dass sie gekauft werden.

Die Anwendungen: Wo generative KI überall eingesetzt wird

Künstliche Intelligenz wird bald überall sein, lauteten Prognosen. Tatsächlich wird KI schon vielfach eingesetzt: Bei Sprachassistenten ebenso wie in Chatbots. KI findet Verwendung in Verwaltungsabläufen, in der Programmierung sowie bei Industrieanwendungen, etwa für Simulationen; in der Sprachverarbeitung und -übersetzung, Bilderkennung und -analyse, Programmierung und Datenverarbeitung, Senosorik und Robotik, in der Automatisierung und in Haushaltsgeräten. Lässt sich der Einsatz wirtschaftlich messen?