Der Abverkauf der Tech-Aktien

Das Tief von Meta

Doch der Reihe nach. Für Laien war wohl der Einbruch der Aktie des Facebook-Mutterkonzerns Meta in der nahen Vergangenheit das prägnanteste Tech-Ereignis. Anfang Februar verlor die Meta-Aktie ja innerhalb eines Tages rund ein Viertel ihres Werts – 220 Mrd. Dollar an Börsenwert lösten sich da in Luft auf, ein Rekord.

Dass Meta dieses Tief überwindet, dafür stünden die Indizien „nicht so schlecht“, sagt Jan Beckers, Gründer und Fondsmanager beim Berliner Asset Manager BIT Capital, unter anderem deswegen: „Meta hat schon häufig erfolgreich tiefgreifende Produktänderungen vorgenommen – beispielsweise die Einführung der sogenannten ‚Stories‘ als Antwort auf die Erfolge von Konkurrent Snapchat.“

Social Media wie Nightclubs

Er selbst ist aber bei Social Media skeptisch, in Meta sei man nicht investiert. „Die Dynamik ist viel höher als bei einer Technologie, an die niemand so schnell herankommt, wie etwa bei Google. Soziale Netzwerke funktionieren vereinfacht und bildlich gesprochen ein bisschen wie Nightclubs. Du bist drin, aber irgendwann vielleicht auch deine Eltern, und dann brauchst du einen neuen.“

Abseits von den großen Tech-Titeln wie Apple, Amazon und Co., die ja trotz des Meta-Einbruchs in Summe nach wie vor gut performen, ist aber noch viel mehr passiert. „Wir haben den mit Abstand größten Abverkauf von Tech-Aktien seit 2000 gesehen – abgesehen von den ganz großen Tech-Unternehmen.“ Deswegen findet Beckers die viel diskutierte Frage danach, wann die Tech-Blase denn nun platzt, „überraschend, denn: Das war schon da.“ Viele Unternehmen haben bis zu 80 Prozent ihrer Marktkapitalisierung verloren, aber eben in der 2., 3., 4. und 5. Reihe hinter den großen Tech-Titeln. „Die Nasdaq ist um etwa 20 Prozent hinten, aber man sieht es nicht, weil sie getragen wird von Amazon, Alphabet und Co.“