IV-Präsident Knill: "Programm von SPÖ-Chef Babler ist eine Katastrophe"

Wir haben kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. Wir haben mit 43,5 % Steuern- und Abgabenbelastung eine der höchsten Quoten in der EU. Es gibt genug Potenziale bei den Ausgaben, um Freiräume zu schaffen. Das ist deshalb so wichtig, weil wir seit der Pandemie jedes Problem mit Geld zu befrieden versuchen. Wir müssen auf kalten Entzug.

Der Situation ist der Krise geschuldet. Die Zeiten bleiben herausfordern, der budgetäre Spielraum ist nicht so groß und wird durch die EU-Maastricht-Kriterien noch geringer. Es geht also noch stärker um die richtige Prioritätensetzung. Forschung und Entwicklung, Bildung: Auf diesen Themen muss der Fokus liegen.

Dieses Gesetz bedient eine kleine Klientel der Biogas-Produzenten und benachteiligt alle Konsumenten. Die müssen dieses subventionierte, planwirtschaftliche System am Ende bezahlen. Und zwar in einer Situation, in der wir nicht wissen, wie wir das Gassystem in Österreich überhaupt aufrechterhalten möchten. Und da wollen wir eine verpflichtende Beimischung eines Biogas-Kontingents vorschreiben, das es noch gar nicht gibt? Das ist der völlig falsche Zeitpunkt.

Am stärksten gestiegen sind die Förderungen in den vergangenen fünf Jahren im Klimaschutzressort. Fallen Ihnen hier Punkte ein, die man im Sinne eines Sparpakets zurücknehmen könnte?

Es scheitert vorrangig an den zu langen Genehmigungsverfahren. Deshalb sind wir viel zu langsam in der Zielerreichung. Es gäbe ein Gesetz für beschleunigte Verfahren im öffentlichen Interesse. Selbst das wird nicht angewandt.

Warum spricht niemand über die wachsende Rüstungsindustrie?

Die Rüstungsindustrie war historisch gesehen ein Tabuthema in Österreich. Wir hatten lange sehr gute Unternehmen, die man verkauft oder geschlossen hat. Derzeit sind nur wenige Betriebe in Österreich in diesem Bereich tätig. Es ist ein Riesenzweig, der in Europa massiv wächst. Wir können sicher in den technologiebasierten Verteidigungs- und Sicherheitsthemen einen wesentlichen Beitrag leisten. Entsprechend sollten wir uns auch positionieren.

Dem Bundesheer stehen 18 Milliarden Euro zur Verfügung, um neues Gerät zu beschaffen. Für heimische Betriebe fällt aber nicht viel ab. Sehen Sie Chancen, dass sich das künftig ändert?

Österreichs Unternehmen kommen durchaus zum Zug, beim Ankauf des italienischen Hubschraubers Leonardo AW-169 gibt es zudem entsprechende freiwillige Kooperationen, von denen Österreichs Unternehmer profitieren. Das kann und muss man natürlich weiter ausbauen und verstärken.

Haben sich das Verteidigungs- und das Wirtschaftsministerium genug eingesetzt, damit Österreichs Rüstungsbetriebe Aufträge bekommen?

Das kann man sicherlich noch ausbauen.

Sie sind für das Freihandelsabkommen Mercosur. Die Politik ist mehrheitlich dagegen. Gibt es hinter den Kulissen auch konstruktive Gespräche?

Wir leben vom Export. 60 Prozent unserer Güter gehen über den Export nach Europa und nach Übersee. Handelsabkommen ermöglichen mit anderen Ländern ein faires Handeln auf operativer Ebene. So gesehen plädiere ich für einen massiven Ausbau des fairen und regelbasierten Freihandels. Mercosur wird immer sehr kontroversiell diskutiert, hätte für Europa aber überwiegend Vorteile. Südamerika ist eine der wenigen Regionen, die noch demokratische Systeme haben. Vor allem aber haben sie aber auch Rohstoffe, die wir so dringend brauchen und Abhängigkeiten von China reduzieren könnten – Stichwort Energiewende