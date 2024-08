Seit Jahresbeginn bis heute arbeiten Österreicher fürs Finanzamt

Der Steuerstopptag (oder auch "Tax Freedom Day") bezeichnet den Tag im Jahr, an dem ein durchschnittlicher Österreichischer Steuerzahler rechnerisch genug Einkommen erwirtschaftet hat, um alle Abgaben für dieses Jahr bezahlen zu können. Das ist heuer am morgigen Donnerstag, der Fall. Erst ab diesem Zeitpunkt wirtschaften die österreichischen Steuerzahler rechnerisch in die eigene Tasche. Seit 2022 fällt der Tax Freedom Day auf den 15. August, im Vormonat Juli lag er zuletzt vor knapp 20 Jahren.