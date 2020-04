Reformen statt höhere Steuern

Ein Wiederaufbaufonds ist nötig, auch Geld für Italien. Weil aber harte Vorgaben von Matteo Salvini zum Comeback genützt würde, muss das so gemacht werden, wie bei der US-Hilfe nach dem Krieg. Italienische Experten plus Exil- Römer sollen ein Reformpaket mit ökologischer Handschrift, Kürzung von Privilegien und Einmalabgabe von Milliardären entwerfen, an deren Einhaltung die Gelder gebunden sind.