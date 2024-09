FPÖ warnt: "Dann werden wir ein Disney-Land für Tourismus"

Die FPÖ will erstens für Wachstum sorgen. Etwa über eine Senkung der Steuer- und Abgabenquote auf 40 Prozent des BIP, die aktuell bei rund 43 Prozent liegt. Reduzieren will die FPÖ unter anderem die Lohnnebenkosten, Kleinunternehmen sollen statt 23 nur noch 10 Prozent Körperschaftsteuer zahlen. Kosten dürfte das FPÖ-Programm bis zu 20 Milliarden Euro.

Die FPÖ hat am Dienstag ihr Wirtschaftsprogramm noch einmal näher erklärt. Mitverantwortlich die Ausrichtung der Blauen, die in diesem Bereich starke Überschneidungen mit ÖVP und Neos haben: Wirtschaftswissenschafterin Barbara Kolm und Arnold Schiefer , ehemaliger ÖBB-Finanzvorstand, die auf prominenten Listenplätzen für die FPÖ kandidieren.

"Hausaufgaben wurden in den letzten Jahren nicht gemacht", sagt Kolm. "Diese Entwicklung gefährdet unseren Arbeits- und Wirtschaftsstandort." Wenn es so weiter gehe, dann heiße es in Österreich nicht "Industrie-Standort", sondern "Industrie stand dort". Es gehe nun darum, "individuelle und unternehmerische Freiheit, marktwirtschaftliche Lösungen bei gleichzeitig sozialer Verantwortung für jene, die sich nicht selbst helfen können, zu generieren", betont Kolm.

Erste Aufgabe einer neuen Bundesregierung sei es, eine klare Aussage abzugeben, wohin die Reise wirtschaftlich gehen soll, sagt Schiefer. "Ich glaube, wie sind an der Kippe oder Klippe, zwischen Stagnation und Rezession." Eingriffe in die Lohnnebenkosten müssten sehr sanft sein und dürften nicht zur Einsparung von Sozialleistungen führen. In einem ersten Schritt könne man über eine Umschichtung der Wohnbauabgabe ins Bundesbudget nachdenken.

Vorschläge zur Gegenfinanzierung

Wie will die FPÖ ihr Programm gegenfinanzieren? Schiefer will keine konkreten Beispiele herausposaunen. Grund: Das könne Unternehmer weiter verunsichern. Sparpotenzial sehe er jedenfalls bei den Förderungen, der öffentlichen Verwaltung oder in den Ministerien. Zuvor sei ein gründlicher Kassasturz nötig. "Fünf Prozent an Potenzial finde ich in den Ressorts immer", betont Schiefer. Die Kosten für den Klimabonus könne man senken, indem dieser sozial gestaffelt werde.

Die FPÖ sei nach den Neos erst die zweite Partei, die den Begriff "sparen" überhaupt in den Mund nehme, so Schiefer. Man müsse aber realistisch bleiben: "Ein Nulldefizit ist aktuell aus meiner Sicht kein großes Thema." Dennoch halte er es für möglich, über die kommenden fünf Jahre wieder für ein ausgeglichenes Budget zu sorgen.

Mit welcher Partei ist das aus FPÖ-Sicht am ehesten umsetzbar? Wohl mit der Volkspartei. "Wir haben auch Berührungspunkte mit der SPÖ. Im Moment ist in der SPÖ die Sozialdemokratie aber in den Hintergrund gedrängt und der Sozialismus kommt in den Vordergrund", so Schiefer.

Disney-Land statt Industrie?

Der ehemalige EZB-Präsident Mario Draghi hat am Montag eine Milliardenspritze für die EU gefordert. Diese gerate im Vergleich mit den USA und China wirtschaftlich ins Hintertreffen. Ein vergleichbares Mega-Investment für die EU, wie etwa den Inflation Reduction Act (IRA) in den USA, hält die FPÖ vorerst nicht für sinnvoll. Zuerst müsse man schauen, wo der Staat selbst eingreifen könne. Kolm nennt den Straßen- oder Schienenbau als Beispiele im Bereich der Infrastruktur.