Warum Österreichs Wirtschaft die "längste Flaute" seit 1945 droht

Österreichs BIP pro Kopf ist von 2019 bis 2024 um 1,7 Prozent geschrumpft. In diesem Zeitraum verzeichnete man das schwächste "Wachstum" aller EU-Staaten, in der Eurozone war es von 2023 bis 2024 das drittschwächste. "Im EU-Vergleich stehen wir aktuell schlecht da", sagt WIFO-Ökonom und Studienautor Marcus Scheiblecker zum KURIER. "Das liegt daran, dass wir ähnlich wie Deutschland und Tschechien einen besonders starken Industrieanteil haben. Im Falle eines Konjunkturaufschwungs geht es den Industrie-Staaten dann wieder umso besser."

Was sind die Gründe für die aktuelle Rezession?

"Es könnte die längste Flaute seit dem Zweiten Weltkrieg werden", sagt Scheiblecker. Während der Ölkrise in den 1970er-Jahren hätte es zwar auch zwei Energiepreisschocks gegeben, die Wirtschaft habe sich aber schneller erholt. "Diesmal belasten im Vergleich zu damals gleich drei Komponenten die Konjunktur besonders: hohe Energiepreise, hohe Zinsen und der Ukraine-Krieg", so der Experte.

Welche Branchen sind besonders betroffen?

Vor allem die Bauwirtschaft: In den vergangenen 27 Monaten haben die Österreicher um 18 Prozent weniger für den Wohnbau ausgegeben. Preisbereinigt investieren sie laut WIFO so wenig in den Hausbau wie 1995. "Auch in der Autobranche sind die Konsumenten sehr zurückhaltend. Das dürfte mit der Unsicherheit zusammenhängen, ob es klug ist, sich jetzt ein E-Auto zu kaufen. Und Unsicherheit dämpft die Nachfrage", sagt Scheiblecker.