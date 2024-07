Wissen Sie, wie viel auf Ihrem Pensionskonto liegt?

Zudem gehen in Österreich immer noch viele Menschen vor dem gesetzlichen Pensionsalter in den Ruhestand.

Wie viel im Ruhestand durchschnittlich monatlich übrig bleibt - das ist in Relation zum Erwerbsleben gering.

Frauen erhalten durchschnittlich (arithmetisches Mittel der Bruttopensionsbezüge 14 x Jahr) 1.313 Euro ,

erhalten durchschnittlich (arithmetisches Mittel der Bruttopensionsbezüge 14 x Jahr) , Männer erhalten mit 2.229 Euro durchschnittlich knapp 1.000 Euro mehr.

Wer nach dem 1.1.1955 geboren wurde und bereits heute wissen will, was er in 10, 20 oder mehr Jahren an Pension beziehen wird können, der hat dazu mittels Pensionskonto die Möglichkeit dazu.

Hier kann nicht nur die aktuelle Kontogutschrift eingesehen werden, sondern auch, wie hoch die monatlichen Altersbezüge nach heutigem Stand ausfallen würden.