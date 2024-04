Pensionsreform erst in zehn Jahren? "Das wäre viel zu spät"

„Eine Pensionsreform in zehn Jahren wäre viel zu spät, sie sollte besser gestern vorbereitet werden“, sagt auch Ökonom Dénes Kucsera , vom wirtschaftsliberalen Thinktank Agenda, im Gespräch mit dem KURIER. Erster Grund: „Ältere Leute bekommen durch den demographischen Wandel in den kommenden zehn Jahren eine noch höhere politische Bedeutung. Dann wird es für die Politik noch schwieriger, eine Erhöhung des Pensionsalters durchzusetzen.“ Während aktuell jeder fünfte Österreicher über 65 Jahre alt ist, wird in zehn Jahren bereits jeder vierte über 65 sein.

Zweiter Grund: „Normalerweise dauert es in Österreich nach einer Reform ohnehin sehr lange, bis das gesetzliche Pensionsalter erhöht wird.“ Die Angleichung des Antrittsalters der Frauen auf 65 Jahre, bis 2033, sei etwa bereits 1992 beschlossen worden. Heißt: Sie wird erst mehr als 40 Jahre nach dem Beschluss vollzogen.

Wie auch die Neos, fordert die Agenda Austria bekanntlich eine Pensionsautomatik wie in Schweden. Dort ist das Pensionsalter an die Lebenserwartung gekoppelt. Man kann in einem Korridor zwischen 62 und 69 Jahren in Pension gehen. Die Pensionshöhe hängt davon ab, wie viel ins Pensionskonto eingezahlt wurde und wie hoch die Rest-Lebenserwartung der Geschlechter ist.