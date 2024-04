Pensionen sind zweitgrößte Sorge der jungen Österreicher

Was bereits aus diesen Daten hervorgeht und die Detailfragen verdeutlichen: Die unter 30-Jährigen rechnen damit, nur eine sehr geringe Pension von durchschnittlich 1.393 Euro zu erhalten. Die Mehrheit, nämlich 62 Prozent der Befragten, glaubt nicht daran, in der Pension ihren Lebensstandard halten zu können.

Was für eine Zusatzpension spricht

Die Hälfte jener Personen, die keine Zusatzpension haben, steht einer betrieblichen und privaten Altersvorsorge grundsätzlich positiv gegenüber. Das Problem: Viele gehen davon aus, sich eine solche nicht leisten zu können.

Als Hauptgrund für eine Zusatzpension werden am häufigsten die Sicherung des Lebensstandards und der Altersvorsorge, die Finanzierung der Pflege in der Pension und die Absicherung gegen Berufsunfähigkeit während des Erwerbslebens genannt. Jene, die es sich vorstellen können, wären im Durchschnitt bereit, 104 Euro monatlich einzuzahlen.

Schlechte Werte bei der Finanzbildung

Während sich 57 Prozent der Befragten "sehr gut" oder "eher gut" über das Thema Geld und Finanzen informiert fühlen, geben 73 Prozent an, darum in der Schule nicht ausreichend gelernt zu haben. "Der Informationsstand über Geld und Finanzen ist ausbaufähig", heißt es in der Zusammenfassung der Umfrage. Wissenslücken aus der Schule würden vor allem online oder in Gesprächen mit dem sozialen Umfeld ausgeglichen.