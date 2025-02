Suche nach Regierung: Warum die Hofburg jetzt wieder ins Zentrum rückt

Es fühlt sich ein wenig an wie Anfang Oktober 2024: Die Parteichefs geben einander in der Hofburg die Türklinke in die Hand, um mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen das weitere Vorgehen auszuloten. Wie damals nach der Nationalratswahlen.

Nur, dass in der Zwischenzeit die Republik – je nach Lesart – zwei oder gar drei gescheiterte Versuche, eine Regierung zu bilden, hinter sich gebracht hat. Den letzten erst diese Woche, als FPÖ-Chef Herbert Kickl den Regierungsbildungsauftrag zurücklegen musste.