Ein chaotisches Jahr für die Kultur: Der Jahresrückblick 2020

27. Februar: US-Popsängerin Billie Eilish räumt bei den 62. Grammys in Los Angeles ab. Die Musikerin gewinnt in allen Hauptkategorien. Sie wird für das beste Album, die beste Aufnahme, den besten Song, als beste Newcomerin sowie für das beste Pop-Gesangsalbum geehrt.

29. Februar: Die 70. Berlinale kann noch wie gewohnt stattfinden. Der Episodenfilm "Es gibt kein Böses" des iranischen Regisseurs Mohammed Rassulof gewinnt den Goldenen Bären.

Es geht los

3. März: Als Vorbote dafür, was die Kulturbranche coronabedingt in den kommenden Monaten erwartet, kann die Absage der für die von 12. bis 15. März geplanten Leipziger Buchmesse gesehen werden. Am Tag darauf wird die Architekturbiennale in Venedig, die am 23. Mai eröffnen hätte sollen, auf Ende August verschoben. Später wird sie für heuer ganz abgesagt.

10. März: Die Regierung verkündet - als Teil eines umfassenden Maßnahmenpakets gegen die weitere Verbreitung des Coronavirus - massive Einschränkungen in der Kultur: Freiluftveranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit über 100 Gästen werden untersagt. Vorerst wird die Maßnahme bis Anfang April ausgesprochen. Alle größeren Theater, Opern- und Konzerthäuser schließen, tags darauf schließen auch die Bundesmuseen. Wiederum einen Tag später werden die Osterfestspiele Salzburg, die am 4. April beginnen hätten sollen, abgesagt. Zunächst spielen kleinere Theater und reduzieren die Kinos ihr Platzangebot, doch das österreichische Kulturleben wird immer stärker heruntergefahren. Erste Forderungen nach Kompensationszahlungen werden laut.

18. März: Der Song Contest in Rotterdam wird abgesagt. Für Österreich wäre der 34-jährige Sänger Vincent Bueno mit dem Titel "Alive" im 2. Halbfinale am 14. Mai in den Ring gestiegen.

20. März: Es ist das Jahr der TV-Opern. Die Premiere von "Fidelio" im Theater an der Wien, und gleichzeitig Opernregiedebüt des Hollywood-Stars Christoph Waltz, muss abgesagt werden. Im ORF wird eine ausschließlich für das Fernsehen produzierte Fassung präsentiert.

24. März: Der französische Comiczeichner Albert Uderzo stirbt im Alter von 92 Jahren. Uderzo wurde gemeinsam mit Autor Rene Goscinny als Schöpfer der Comicserie "Asterix" weltbekannt. Erstmals erschienen die Abenteuer über das Dorf unbeugsamer Gallier und ihren Kampf gegen die Römer 1959.